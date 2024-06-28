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Макарихин Алексей Тимофеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Макарихин Алексей Тимофеев
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
03.03.186…
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
д. Семкино
Нас.пункт
д. Семкино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.03.? ст.

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