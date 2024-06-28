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Майоров Григорий Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Майоров Григорий Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
23.01.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Нашатыркино
Нас.пункт
д. Нашатыркино, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.01.1883 ст.

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