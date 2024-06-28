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Любаков Яков Климонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Любаков Яков Климонов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Спас-Клепиковская
Место
д. Нестерово (Карцево)
Нас.пункт
д. Нестерово (Карцево), Спас-Клепиковская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1890 ст.

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