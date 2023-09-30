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Любавский Александр Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Любавский Александр Ильин
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
13.11.1881
Сословие
дворянин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.11.1881 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.11.1881 ст.
Неизвестно
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