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Львов Федор Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Львов Федор Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
11.05.1868
Сословие
из обер-офицерских детей г. Рязани
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
г. Рязань
Нас.пункт
г. Рязань, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.05.1868 ст.

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