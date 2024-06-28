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Лобанов Ларион Варламов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лобанов Ларион Варламов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
18.10.186…
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Парсуново
Нас.пункт
д. Парсуново, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.10.? ст.

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