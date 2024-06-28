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Лисенков Дмитрий Варфоломеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лисенков Дмитрий Варфоломеев
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
23.10.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.10.1885 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1885
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