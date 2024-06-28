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Лисенков Гордей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лисенков Гордей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
02.01.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.01.1868 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1868
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