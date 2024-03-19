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Лебедев Иван Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лебедев Иван Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
19.09.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Коробово
Нас.пункт
д. Коробово, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.09.1874 ст.

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