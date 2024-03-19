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Ларионов (Коробков) Матвей Ларионов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ларионов (Коробков) Матвей Ларионов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
03.08.1865
Сословие
из солдатских детей г. Рязани
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
г. Рязань
Нас.пункт
г. Рязань, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.08.1865 ст.

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