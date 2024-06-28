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Лаврентьев Василий Лаврентьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Лаврентьев Василий Лаврентьев
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1854
Дата рождения
1830
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Солотча
Нас.пункт
с. Солотча, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1830 ст.

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