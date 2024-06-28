Кынин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКынин Григорий Иванов

Кынин Григорий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кынин Григорий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
-
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Шехмина Слобода
Нас.пункт
с. Шехмина Слобода, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
Неизвестно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close