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Кучумов Федор Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кучумов Федор Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
11.02.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
д. Лопухи
Нас.пункт
д. Лопухи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.02.1860 ст.

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