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Купырев (Копрев, Копырев) Иван Еремеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Купырев (Копрев, Копырев) Иван Еремеев
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
06.01.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ровное
Нас.пункт
д. Ровное, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.01.1874 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1873
Неизвестно
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