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Купырев (Копрев, Копырев) Иван Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Купырев (Копрев, Копырев) Иван Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
11.11.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ровное
Нас.пункт
д. Ровное, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.11.1895 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.11.1895 ст.
Неизвестно
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
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