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Кунашев Федор Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кунашев Федор Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1897
Дата рождения
04.08.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Горячкино (Космона, Кочка)
Нас.пункт
д. Горячкино (Космона, Кочка), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.08.1876 ст.

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