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Куликов Василий Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Куликов Василий Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
20.02.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Карелино
Нас.пункт
с. Карелино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.02.1890 ст.

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