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Кулешов Михаил Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кулешов Михаил Захаров
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
06.11.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Матвеевка
Нас.пункт
д. Матвеевка, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.11.1884 ст.

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