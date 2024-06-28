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Кулаков Григорий Ларионов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кулаков Григорий Ларионов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
17.11.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Фомино (Черногорье)
Нас.пункт
д. Фомино (Черногорье), Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.11.1895 ст.

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