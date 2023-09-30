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Кулаков (Покудин) Яков Поликарпов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кулаков (Покудин) Яков Поликарпов
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
15.10.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Русаново
Нас.пункт
д. Русаново, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.10.1877 ст.

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