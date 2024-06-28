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Кузьмичев Федор Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кузьмичев Федор Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
10.09.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Траново (Пономарево)
Нас.пункт
д. Траново (Пономарево), Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.09.1888 ст.

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