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Кузнецов Прокофий Сидоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кузнецов Прокофий Сидоров
Пол
муж
Дата призыва
1901
Дата рождения
07.07.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Аничково
Нас.пункт
д. Аничково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.07.1880 ст.

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