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Кузнецов Василий Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кузнецов Василий Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
13.02.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Федякино
Нас.пункт
с. Федякино, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.02.1887 ст.

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