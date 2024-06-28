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Кузин Иван Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кузин Иван Григорьев
Пол
муж
Дата рождения
06.11.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
Коростово
Нас.пункт
Коростово, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.11.1882 ст.

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