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Крючков Кирсан Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крючков Кирсан Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
Март 1857
Дата рождения
1838
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Алмазовка
Нас.пункт
д. Алмазовка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1838 ст.

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