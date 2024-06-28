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Крючков Евдоким Гаврилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крючков Евдоким Гаврилов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
25.07.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Дедюхино
Нас.пункт
д. Дедюхино, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.07.1867 ст.

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