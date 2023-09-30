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Крючков Афанасий Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крючков Афанасий Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
27.01.1867
Сословие
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
Нас.пункт
Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.01.1867 ст.

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