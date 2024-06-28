Крюков Иван Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Иван Лукин

Крюков Иван Лукин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крюков Иван Лукин
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
26.09.1862
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Чарсуль
Нас.пункт
д. Чарсуль, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.09.1862 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close