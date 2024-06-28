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Крысанов Степан Назаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крысанов Степан Назаров
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
30.07.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
д. Гнетово
Нас.пункт
д. Гнетово, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.07.1888 ст.

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