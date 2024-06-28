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Крылов Василий Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крылов Василий Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
01.01.1864
Сословие
сын дьячка с. Стружан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Стружаны
Нас.пункт
с. СтружаныРязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.01.1864 ст.

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