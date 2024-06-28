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Кромсаков Иван Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кромсаков Иван Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
01.12.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
д. Божатково
Нас.пункт
д. Божатково, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.12.1883 ст.

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