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Кошкин Макар Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кошкин Макар Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
14.01.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Озерье
Нас.пункт
д. Озерье, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.01.1888 ст.

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