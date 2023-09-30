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Кочетков Сергей Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кочетков Сергей Петров
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
02.09.1869
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Писцово
Нас.пункт
д. Писцово, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.09.1869 ст.

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