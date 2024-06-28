Котов (Артемьев) Федор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов (Артемьев) Федор Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Котов (Артемьев) Федор Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
13.04.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Пальные
Нас.пункт
с. Пальные, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.04.1891 ст.

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