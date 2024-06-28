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Корсаков Трофим Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Корсаков Трофим Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
12.04.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.04.1886 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.04.1886
02.12.1956
Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
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