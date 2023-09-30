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Коротков (Никитин) Константин Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Коротков (Никитин) Константин Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
17.05.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Бородатово
Нас.пункт
д. Бородатово, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.05.1894 ст.

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