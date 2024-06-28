Королев (Носов) Иван Фаддеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев (Носов) Иван Фаддеев

Королев (Носов) Иван Фаддеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Королев (Носов) Иван Фаддеев
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
01.01.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
с. Кобылинка
Нас.пункт
с. Кобылинка, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.01.1891 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close