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Королев (Крысанфов) Александр Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Королев (Крысанфов) Александр Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
04.08.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Королевка
Нас.пункт
д. Королевка, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.08.1890 ст.

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