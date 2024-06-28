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Корнеев Иван Корнеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Корнеев Иван Корнеев
Пол
муж
Дата призыва
Июнь 1854
Дата рождения
1828
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Польное
Нас.пункт
с. Польное, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1828 ст.

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