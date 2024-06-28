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Конуровский Михаил Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Конуровский Михаил Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
08.11.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Жолчино
Нас.пункт
с. Жолчино, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.11.1890 ст.

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