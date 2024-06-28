Коновальщиков Федор Тихонов
Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
- ФИО
- Коновальщиков Федор Тихонов
- Пол
- муж
- Дата призыва
- 1915
- Дата рождения
- 02.12.1893
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Рязанский
- Волость
- Волынская
- Место
- с. Чешуево
- Нас.пункт
- с. Чешуево, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
- Архив
- ГАРО (Рязань)
- Источник
- Индексация данных проведена Максимом Оленевым
- Дата рождения
- 02.12.1893 ст.
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