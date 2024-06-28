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Конкин Николай Артемьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Конкин Николай Артемьев
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
28.11.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Березники
Нас.пункт
д. Березники, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.11.1874 ст.

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