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Комаров Николай Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Комаров Николай Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
09.05.1859
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
с. Криуша
Нас.пункт
с. Криуша, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.05.1859 ст.

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