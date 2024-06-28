Колобанов Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобанов Иван Яковлев

Колобанов Иван Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Колобанов Иван Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
17.09.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Болошнево
Нас.пункт
с. Болошнево, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.09.1870 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close