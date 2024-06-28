Клочков Гавриил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочков Гавриил Григорьев

Клочков Гавриил Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Клочков Гавриил Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
23.03.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Спас-Клепиковская
Место
д. Заборье
Нас.пункт
д. Заборье, Спас-Клепиковская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.03.1877 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close