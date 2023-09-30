Климашин Андрей Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимашин Андрей Прохоров

Климашин Андрей Прохоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Климашин Андрей Прохоров
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
08.08.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Поляны
Нас.пункт
с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.08.1891 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close