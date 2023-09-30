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Климанов Роман Прокофьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Климанов Роман Прокофьев
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
16.07.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Дмитриевка
Нас.пункт
д. Дмитриевка, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.07.1860 ст.

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