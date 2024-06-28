Кирякин Гавриил Андреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирякин Гавриил Андреянов

Кирякин Гавриил Андреянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кирякин Гавриил Андреянов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1869
Дата рождения
1845
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Дунино
Нас.пункт
д. Дунино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1845 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close