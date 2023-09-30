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Кирюшкин Семен Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Кирюшкин Семен Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
09.04.1869
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Ивкино
Нас.пункт
д. Ивкино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.04.1869 ст.

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