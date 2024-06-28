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Карташов Павел Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Карташов Павел Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
04.01.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.01.1886 ст.

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